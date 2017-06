Hadde seksuell omgang med 14-åring

En 34 år gammel mann fra Nordmøre er dømt til fengsel i seks måneder for seksuell omgang med ei jente under 16 år. Dette skjedde flere ganger våren 2016 da jenta var 14 år gammel. Mannen har gitt en uforbeholden tilståelse. Han får et fratrekk på 70 dager for utholdt varetekt. Mannen må betale en erstatning på 50 tusen kroner til fornærmede.