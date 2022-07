Hadde rett til å seie opp tilsette

Wideøe Ground Handling er frifunne for usakleg oppseiing av fem tilsette på Kvernberget i Kristiansund. Dei fem hadde arbeidd på flyplassen i fleire år, men miste jobbane i samband med nedbemanning etter korona-pandemien. Dei fem vann fram i tingretten, men no har fleirtalet i lagmannsretten konkludert med at Widerøe var i sin fulle rett i å seie dei opp. Dei fem tilsette slepp å betale sakskostnader.