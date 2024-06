Hadde promille under skulekøyring

Ein mann i 50-åra frå Sunnmøre er dømt til fengsel i 24 dagar og får ei bot på 40.000 kroner etter å ha køyrd skulekøyring medan han var påverka av alkohol.

I retten forklarte mannen at han hadde drukke alkohol kvelden før. Morgonen etter skulle han ha skulekøyring og plukka opp ein elev før han blei stoppa i kontroll. Han hadde følt seg sliten, men ikkje påverka av alkohol, står det i dommen. Vidare sa han at han i etterkant burde ha skjønt at han hadde promille. Utandingsprøve tatt av mannen viste ein alkoholkonsentrasjon på 0,73 milligram per luft.

Retten meinte det var skjerpande at han hadde hatt ein skuleelev som passasjer over fleire kilometer, og at det potensielt kunne fått eit alvorleg skadeomfang.

Mannen blei også dømt til tap av førarretten i to år og må avlegge ny førarprøve.