Hadde patroner i underbuksa

En 30 år gammel mann er i Romsdal tingrett tiltalt for å brutt våpenloven. Mannen skal ha oppbevart to 22 kaliber patroner i underbuksa og en 22 kaliber patron i en røykpakke.Samme dag er mannen tiltalt for å ha kjørt i beruset tilstand i svært høy fart. Ifølge tiltalten hadde mannen heller ikke gyldig førerkort.