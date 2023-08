Hadde over tre i promille – to gongar

Ein mann i 40-åra er tiltalt for to tilfelle av fyllekøyring. Begge gongane blei promillen målt til langt over tre –3,71 og 3,63. Den første køyreturen endte i grøfta, og køyretøyet var ikkje registrert og mangla vognkort. Mannen frå Søre-Sunnmøre er og tiltalt for ikkje ha gyldig kompetansebevis eller gyldig førarkort.