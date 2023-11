Hadde over 3 i promille

Ein mann i 60-åra frå Sunnmøre er dømt til fengsel i 30 dagar for fyllekøyring og for å ha køyrt bil utan gyldig førarkort. Ifølge dommen viste ei prøve tatt av mannen at han hadde ei promille på 3, 05. Ifølge dommen er mannen tidlegare dømt for liknande forhold. I tillegg til fengselsstraffa er han også dømt til å miste førarretten for alltid.