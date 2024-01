Hadde nesten tre i promille

Ein mann i 60-åra frå Sunnmøre er dømt til fengsel i 28 dagar etter å ha fyllekøyrt. Han må også betale ei bot på 37.000 kroner.

Ifølge dommen hadde ein annan mann køyrt etter den no dømde mannen på grunn av vinglete køyring frå Digerneset på Sunnmøre. Då mannen i 60-åra stoppa utanfor bustaden sin var han tydeleg full og den andre mannen kontakta difor politiet.

Ifølge dommen blei det tatt blodprøve av mannen noko tid seinare som viste ein alkoholpromille på 2,74.

I bilen til mannen fann dei ei brennevinsflaske som det var drukke av og som han hadde kjøpt tidlegare den dagen. Mannen sjølv hevda at han hadde drukke i etterkant av at han kom heim til bustaden sin, men blei ikkje trudd på dette i retten. Mannen er også frådømt retten til å køyre bil i to år og seks månader og må avlegge ny førarprøve etter dette.