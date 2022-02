Hadde med klede i retten

Den tidlegare fastlegen hadde fredag med i retten trøyer som tilhøyrer ei av dei fornærma kvinnene. Kleda skal ha blitt lagt igjen heime hos han etter at forholdet tok slutt. Under forklaringa si vende han seg til bistandsadvokaten og ba henne om å overbringe kleda til kvinna. Ho forklarte seg gråtkvalt for retten torsdag. Den tidlegare fastlegen fekk ikkje lov å vere til stades då ho forklarte seg.