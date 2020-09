Hadde innreiseforbod til Noreg

Ein mann i 30-åra er i Sunnmøre tingrett dømd til fengsel i eitt år, for brot på utlendingslova. Mannen skal ha søkt om opphaldsløyve i Noreg, men fekk avslag og innreiseforbod til Noreg. No er han dømt for å ha oppheldt seg i Noreg utan løyve.