Hadde ikkje mistanke om overgrep

Tilsette ved barnevernet i heimkommunen i Møre og Romsdal forklarte i retten i ettermiddag at familien hadde store utfordringar, og at barnehagen slo alarm då borna begynte der. Borna skal mellom anna ha kome i barnehagen med illeluktande klede. Saksbehandlaren frå barnevernet forklarte at dei ikkje hadde mistanke om seksuelle overgrep, og at ho i ettertid seier det er tungt å tenkje på at dei ikkje avdekte dette.