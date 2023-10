Hadde for mange prikkar

Ei kvinne i slutten av tenåra fekk førarkortet beslaglagd etter å ha fått for mange prikkar. Kvinna blei stoppa i ein fartskontroll på Stette i Ålesund etter å ha køyrt for fort. Då førte til at jo kom over grensa på åtte prikkar og fekk førarkortet beslaglagd. Det melder politiet.