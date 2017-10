Hadde 400 gram amfetamin

En 19-åring er varetektsfengslet i fire uker. Nordmøre tingrett gav brev- og besøksforbud i to uker, på grunn av fare for bevisforspillelse. Mannen er siktet for oppbevaring av 400 gram amfetamin og 25 gram hasj, og har selv forklart at narkotikaen var ment for videresalg.