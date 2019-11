Hadde 2,83 i promille

En mann i 50-årene må i fengsel og mister førerkortet i tre år etter at han kjørte med 2,83 i promille i Ålesund sentrum. Selv om mannen kjørte om natta mener retten det er skjerpende at han var så sterkt påvirket av alkohol, og de påpeker at det kan være trafikk i Ålesund sentrum også om natten. Mannen kolliderte med to andre biler i en blindvei. Alle de tre bilene fikk store skader, og mannen selv måtte til sykehus. Mannen har tilstått. Dommen er på 30 dagers ubetinget fengsel.