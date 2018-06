Hadde 103 km/t i ei 60-sone

Ein mann i slutten av tenåra blei fråteke førarkortet etter å ha køyrd 103 km/t i ei 60-sone ved Buholmvegen i Herøy. På Emblem i Ålesund blei ein annan bilførar stoppa for kontroll. Mannen i 20-åra verka påverka av narkotika og blei tatt med til blodprøvetaking. I Ulsteinvik blei ein bilførar stoppa mistenkt for promillekøyring. Mannen i 60-åra blei meldt for forholdet. Også i Sykkylven blei ei kvinne i 40-åra stoppa for kontroll. Kvinna var full og blei tatt med til politistasjonen for å ta utandingsprøve. Også ho blir meldt.