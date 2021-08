Haddal skule utsett for hærverk

Vikebladet Vestposten skriv at Haddal skule har blitt utsett for hærverk som har ført til skadar for fleire hundre tusen. Ifølge avisa skal nokon ha kome seg opp på taket på skulen og skjært opp dekket slik at regnvatn har kome inn i bygget. Både tak og vegger, og minst to klasserom har fått omfattande skadar. Saka blir meldt til politiet.