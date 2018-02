Gyasi til Bulgaria

Bulgarske CSKA Sofia blir neste stoppested for angriperen Edwin Gyasi i Aalesund FK. Det bekrefter klubben på sin hjemmeside. Det har lenge vært klart at Gyasi har ønsket seg bort fra AaFK. CSKA Sofia ligger for tiden som nummer to i bulgarsk toppserie. Gyasi fikk 53 kamper og 13 mål for AaFK i Eliteserien.