Gutt pågrepet for å ha truet med automatvåpen

Det var klokken 01.58 at politiet fikk første melding om gutten med automatvåpen.

– Personen som meldte til politiet følte at han ble siktet på med viten og vilje, sier operasjonsleder Sindre Molnes.

Nok en person meldte fra, og politiet definerte det som en plivo-hendelse. Det vil si pågående livstruende vold.

– Vi sendte det vi hadde av ressurser mot stedet.

– Vi fikk etter hvert med egne styrker observasjon på både våpen og person, og fikk kontroll på person uten dramatikk. Våpenet ble også sikret, sier operasjonslederen.

Han forteller at gutten var beruset, og at politiet ikke vet om han aktet å bruke våpenet.

Plombert våpen

Ifølge politiet var våpenet en AK-47. Politiet har undersøkt våpenet lørdag morgen.

Konklusjonen er at løpet var plombert og det ikke var mulig å skyte med det.

Ingen ble skadet, men politiet ser svært alvorlig på hendelsen.

I avhør lørdag formiddag skal gutten ha sagt at han ikke hadde noen intensjon om å skade eller skremme noen.

Roar Fylling i politiet sier de også har gjort noen flere beslag, og at det nå skal vurderes om disse er relevante for saken. De vil ikke si hvilke beslag det er snakk om.

– Jeg reiv våpenet ut av hendene på ham

Et av vitnene på stedet er Endre Krogsæter som selv ble truet med våpenet.

Endre Krogsæter ble truet med automatvåpenet. Foto: Olaug Bjørneset / NRK

– Det var et våpen som så ekte ut, så jeg oppfattet det som en reell situasjon, sier han til NRK.

Han forteller at det var en fest på lokalet, og at han ba dem om å senke volumet før han gikk og la seg i campingvogna.

– Så hører jeg en bil stoppe på utsiden her, og så hører jeg ladegrep på et våpen. Da gikk jeg ut av vogna, og der står det en person med et våpen. Vedkommende retta våpenet mot meg og trakk av, forteller han.

– Så lener han seg inn i bilen i en samtale med føreren av bilen, så smøg jeg opp på han bakfra og så reiv jeg våpenet ut av hendene på ham.

Da politiet kom overlot han våpenet til dem.

– Da politiet kom stilte de spørsmål om et våpen og da pekte jeg i retningen der våpenet stod mot autovernet. Da begynte de å undersøke våpenet.

Politiet bekrefter at den mistenkte gutten var ubevæpnet da han ble arrestert.