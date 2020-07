– Han hadde hanglet litt noen dager, og var innimellom sliten. Vi trodde bare han hadde vært litt mye i sola, sier mor Heidi Løberg-Farstad.

Hun forteller om campingferien på Lillehammer i sommer. Familien sov i telt, og en morgen oppdaget de at noe var annerledes med sønnen Leon.

Da han våknet og skulle smile til familien, var han lam i hele den venstre siden av ansiktet.

– Den første tanken som slår deg er jo hjerneslag. Det er det du hører om når folk får lammelser, sier pappa Per-Gunnar Farstad.

Familien forlot teltet og reiste i all hast til legevakten på Gjøvik. Der ble Leon grundig undersøkt, og de fikk kjapt avkreftet fare for slag eller andre lidelser i hjernen.

Hadde borrelia fra flåttbitt

Undersøkelser ved Sykehuset Innlandet viste at Leon hadde fått betennelse i ansiktsnervene som følge av borrelia-bakterien. Borrelia overføres til mennesker via infisert flått.

Her er Leon på sykehuset etter å ha fått påvist borreliose. I minst to uker får han antibiotika gjennom en kanyle i armen. Foto: Privat

Kun 2 prosent av flåttbitt fører til sykdom, forteller lege i spesialisering ved barne- og ungdomsavdelingen ved sykehuset, Eirik Hovland.

– Ikke alle får synlige symptomer på flåttbitt. Derfor kan det være vanskelig å oppdage hvis flåtten har forlatt kroppen. Nervesykdommer kan komme så lenge som to måneder etter selve bittet, men kan unngås ved tidlig behandling, forklarer han.

Barnelege Eirik Hovland tok imot Leon da han kom til Sykehuset Innlandet på Lillehammer. Han sier at prognosene er svært gode fordi de oppdaget symptomene tidlig. Foto: Eskil Andersen / NRK

Trolig ble Leon bitt av flått på Nordmøre fire uker tidligere. Per-Gunnar forteller at bestefaren observerte en flått på Leon, men siden flåtten ikke hadde bitt seg fast, tenkte de ikke så mye over det.

Lege Hovland er tydelig på at vi bør sjekke oss nøye dersom vi har vært ute i skog og mark.

– Får du symptomer skal du dra til legen, sier han.

Skal bli helt frisk

Familien er nå hjemme igjen på Sunnmøre. Leon får daglig behandling med antibiotika, og har fått beskjed om at han kommer til å bli helt bra fordi sykdommen ble oppdaget på et tidlig stadium.

Far og sønn er hjemme igjen på Sunnmøre etter den skremmende avslutningen på norgesferien. Pappa Per-Gunnar Farstad er glad for at de oppdaget symptomene såpass tidlig. Foto: Remi Sagen / NRK

Familien går likevel litt mer på tærne enn vanlig.

– Vi er jo letta, men samtidig hører vi at borreliaen kan være veldig alvorlig. Så vi er selvfølgelig også redde, sier Per-Gunnar.

For Leon er det mest utfordrende at den ene delen av ansiktet ikke fungerer skikkelig.

– Det er litt vanskelig å spise, og jeg må drikke med sugerør, sier han.

Sykdomstilfellene øker

Tall fra FHI viser at Møre og Romsdal er et fruktbart fylke for flåtten, da den trives på kysten og livnærer seg av hjortedyr. Flåtten finnes likevel over store deler av landet, og sykdomstilfeller etter flåttbitt øker.

I fjor ble det registrert 488 smittetilfeller. Det er nesten en femdobling fra 103 tilfeller i 2002.

Seniorforsker Arnulf Øverland ved FHI, mener at forklaringen er sammensatt.

– Det kan være fordi det har blitt mer flått med borrelia, men også at folk er mer bevisste og oppsøker lege når de blir bitt. Det er også mer hjort og rådyr i landet enn før, sier han.