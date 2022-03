Guten er bevisst

Tilstanden til guten, som blei påkøyrd av ein lastebil i Ørsta i ettermiddag, skal vere stabil per no. Det opplyser Ålesund sjukehus. Han er bevisst, men hardt skadd, og dei planlegg å fly han til St. Olavs hospital i Trondheim for vidare behandling.