Gut vart skadd i skuletida - Volda kommune fekk bot

I fjor haust velta eit handballmål i skuletida over ein gut som går på Øyra skule. Eleven vart skadd. No har Politimesteren i Møre og Romsdal gitt Volda kommune eit førelegg på 7500 kroner. Det skriv Møre-Nytt. Årsaka er at Volda kommune har brote folkehelselova fordi kommunen hadde unnlate forsvarleg sikring av eit handballmål på skuleplassen på Øyra skule.