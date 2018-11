Guro Reiten er årets spelar

Guro Reiten (24) frå Sunndalsøra vart kåra til årets spelar saman med André Hansen i Rosenborg, under Fotballfesten på Ullevål stadion søndag kveld. Reiten har vore ein avgjerande spelar for Lillestrøm sin suksess denne sesongen. Ho har scora totalt 21 mål, skriv NTB. Erling Braut Haaland (18) tok imot prisen for årets gjennombrot i Eliteserien. Moldespelaren har vore eit av dei store stjerneskota i år.