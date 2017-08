– Den siste uka har det vært økende bevegelse på Veslemannen, forteller geolog i NVE, Ingrid Skrede.

Tirsdag ettermiddag varslet Norges vassdrags- og energidirektorat igjen at farenivået ved Mannen er gult etter store nedbørsmengder.

Ikke dramatisk

I rapporten heter det at det i sommer har vært jevn bevegelse i fjellpartiet Veslemannen, men at farten har økt den siste uken. Nå er det omtrent 9 mm per døgn i øvre del av området, mot 1 mm i døgnet for nedre del av området.

Skrede forteller at det ikke skal være dramatisk.

– Det er snakk om en jevn stigning så det er ikke noe dramatisk, sier hun.

NVE har tidligere varslet om rødt farenivå flere ganger, og dermed også evakuert flere innbyggere.

Sjefgeolog Lars Harald Blikra ble kjent i hele landet da han høsten for tre år siden varslet

Sjefgeolog Lars Harald Blikra. Foto: Roar Strøm / NRK

omtrent på timen når det ustabile fjellpartiet ved Mannen i Romsdal kom til å rase. Men fjellet står fremdeles.