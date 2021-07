Gult nivå i barnehager

Ålesund kommune har den siste uka fått meldt inn flere smittetilfeller med deltavarianten. Kommunen, som følger smittesituasjonen tett, har nå besluttet at de innfører gult nivå i barnehager og SFO frem mot 16. august. De skriver i en pressemelding at de også vil minne innbyggerne på at vi fremdeles står i en pandemi.