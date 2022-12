Gult farevarsel i Møre og Romsdal

Meteorologene har sendt ut farevarsel for Møre og Romsdal og Trøndelag i dag. På det verste kan det blåse opp mot 27 til 30 meter per sekund. De har varslet om kraftige vindkast i indre strøk av Møre og Romsdag og Trøndelag fra i dag. Vindkastene er ventet å komme fra sent i dag til tidlig i morgen. Det er sendt ut gult farevarsel for vind i området.