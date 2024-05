Gult farevarsel for skogbrannfare

Dei neste dagane er det sendt ut gult farevarsel for skogbrannfare for delar av Møre og Romsdal. Det er dermed fare for at skog, gras og lyng lett kan ta fyr og at store område kan bli råka.

Farevarselet varer fram til det kjem tilstrekkeleg med nedbør, melder Meteorologisk institutt.