Kvart år når det blir varmare og snøsmeltinga fører vatn ned i dei ustabile sprekkene i fjellpartiet, aukar rørslene i fjellet.

Men i år skjer dette tidlegare enn vanleg.

– Normalt har dette skjedd ut i juli, så det er altså tidlegare enn vanleg. Dette skjer nok fordi fjellet blir litt svakare for kvart år, seier seksjonsleiaren i NVE, Lars Harald Blikra.

Mannen er eit fjell på 1294 meter over Horgheim i Rauma kommune i Romsdalen.

Fjellpartiet er blant dei mest overvaka i landet, og er nøye kontrollert av geologar i NVE.

Geologane kallar det ustabile fjellpartiet i Mannen for «Veslemannen», som er eit avgrensa område av fjellet.

I oktober 2014 varsla geologane at eit skred berre var timar unna. Men raset kom aldri.

I september 2015 blei farenivået igjen heva til raudt, og det same skjedde også i august 2016 og oktober 2017.

Alle gongane har folk og fe blitt evakuerte, medan politiet har lagt ned forbod om å opphalde seg i området. Raumabanen blir også innstilt ved raudt farenivå.

At fjellpartiet fell ned før eller seinare, er ekspertane samde om. Spørsmålet er berre når det skjer.

Så mykje som 120 000–180 000 kubikk kan rase i første omgang. I framtida fryktar ein eit enormt fjellskred på 2–3 million kubikk. Dette området er ikkje i fare no.

I oktober 2017 forsøkte NVE fånyttes å pøse vatn på fjellet og på denne måten hjelpe fjellet å rase. I ettertid har dei bestemt seg for å ikkje prøve dette igjen.

10. august 2018 bestemte NVE seg for å heve farenivået til raudt for sjette gong. Dette som følgje av at hastigheita på rørslene var unormalt høge. Dagen etter blei farenivået nedjustert.

Den 12. september 2018 vart farenivået igjen heva til raudt. Denne gongen gjekk det eit større ras, som er rekna som det største sidan 2014. Farenivået vart senka til gult tre dagar seinare.

25. september blei farenivået ved Mannen heva til raudt for niande gong.

Evakuering nummer 10 skjedde 9. oktober. Dei evakuerte fekk flytte heim 16. oktober.

Den 11. evakueringa skjedde mellom 20. og 23. oktober.

Det har dessutan vore oransje farenivå ved fleire høve, seinast frå 15. til 19. november.

Utvida seg seks meter

Det rasutsette fjellpartiet flytta seg meir i fjor enn dei fire siste åra til saman.

FØLGER MED: Seksjonsleiar i Noregs vassdrag- og energidirektorat. Foto: Sissel Brunstad / NRK

Årsoppsummeringa til NVE viste at den øvre delen av fjellet flytta seg over seks meter sommaren og hausten 2018. Den nedre delen flytta seg over éin meter.

Vinteren og frosten stabiliserer fjellet og rørslene, men no startar det igjen.

Fjellskredvarsel - Veslemannen

– Rørslene aukar når vi har fått god gang i snøsmeltinga og det blir varmare. No rører fjellet på seg både i øvre og nedre del. Vi har rundt ein centimeter bevegelse i døgnet i øvre del, og eit par millimeter i den nedre delen.

Regn

Geologane har tidlegare forsøkt å tilføre vatn for å få skredet til å gå. Dette prosjektet blei avslutta, men vatn får fart på fjellet, det er meldt ein del regn på fjellet frå søndag.

Yr – Værvarsel for Mannen, Rauma (Møre og Romsdal)

Blikra seier dei vil halde nivået på gult resten av sommaren - fram til dei eventuelt må auke til oransje eller raudt og dei som bur under fjellet blir evakuerte.

– Grunnen til at vi set til gult, er at vi skal passe på litt oftare og ha kontroll på situasjonen. Det skal lite til at rørslene aukar når det først har starta. Vi får berre vente å sjå kva som skjer, seier han.

NVE kjem no til å sende ut dagsrapportar for Veslemannen via varsom.no kvar dag så lenge farenivået er heva.