Gulstripeaksjonen godt i gang

Aksjonen for å få bedre vei mellom Betna i Halsa og Stormyra i Hemne gjør nå alt for å få Stortinget til å bevilge penger til arbeidet. Gulstripeaksjonen har lenge drevet påvirkning for å få så brei vei at den kan deles med ei gul stripe midt på. Stortingsrepresentant Vetle Wang Soleim fra Høyre er imponert over pågangsmotet og tror aksjonen kan påvirke regjeringen til å få fortgang i veiarbeidet.