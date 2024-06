Gullvinneren vil vente med maraton

Karoline Bjerkeli Grøvdal (33) kan velge og vrake i tilbud, men bytter ikke fra baneløp til gateløp og maraton ennå.

– Jeg er fullt klar over at det er mange som har lyst til at jeg skal prøve det. Foreløpig synes jeg baneløp er gøy, at gateløp er kjempegøy og halvmaraton er nok en ideell distanse for meg, men det er et hakk derfra opp til maraton. Det blir maraton snart, men det er ikke satt noen dato, sa Grøvdal til NTB og øvrig norsk presse etter søndagens halvmaratongull.