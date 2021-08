Gulliksen smilte bredt

Sprangrytter Geir Gulliksen smilte bredt da han og hesten Quatro red i mål under kvalifiseringen til finalen i sprangridning under OL i Tokyo i dag. NRKs ekspertkommentator, Ingrid Sørli Glomnes, tror Gulliksen sitt løp holder til finaleplass. I mål ble han stående med kun en tidsfeil. Det betyr en delt niendeplass så langt.Geir Gulliksen red ut som nummer 27, og det er totalt 73 ekvipasjer som skal ut i kvalifisering. Hvordan de resterende ekvipasjene gjør det vil bli utslagsgivende for om Gulliksen blir blant de 30 beste og går videre til morgendagens finale eller ei.