Gulliksen ga seg etter 32 feil

Geir Gulliksen og Quatro ga seg etter at de hadde fått 32 feil i finalen i sprangridning under OL i Tokyo i dag. Ekvipasjen hadde startnummer 5 og ingen hadde klart å ri feilfritt så langt i finalen. Det ble også tøft for Gulliksen som valgte å ikke fullføre løpet. Den utfordrende banen er ifølge NRKs sprangridningskommentator Ingrid Sørli Glomnes bygget for å fremprovosere feil for å skille klinten fra hveten.