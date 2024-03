Gull til KFUM Volda

Elitelaget til KFUM Volda for kvinner står i fare for å rykke ned, men det gror godt i alderbestemte lag. Sist helg vann KFUM Volda NM for J19-lag i Blindheimshallen.

Seinare skal jentene kjempe om medalje i både J15 og J17-NM.

På bildet: Bernt Humberset (trenar), Ingrid Simonsen, Ingrid Humberset og Rune Bernås (trenar).

KFUM Volda sitt elitelag spelar avgjerande kamp heime mot ØKSIL komande søndag.