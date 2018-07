Gull til KBKs G15 på lørdag

Kristiansunds 15-åringer ble lørdag gullvinnere under årets Dana Cup i Danmark. Med stillingen 2–1 over Bærum i finalen, kunne laget ta med seg pokalen hjem til Norge. Aasmund Brevik, som er med i støtteapparatet, forteller at de kan ikke huske at et annet lag fra Nordmøre har vunnet denne turneringen før. Dana Cup er en internasjonal fotballturnering, med et gjennomsnitt på 1100 lag, fra over 45 forskjellige land.