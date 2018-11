Gudsteneste er inga skuleavslutning

Skulegudstenesta før jul skal ikkje vere ei skuleavslutning. Det presiserer mørebiskop Ingeborg Midttømme. Ho meiner det er viktig at alle får eit tilbod om gudsteneste, men at den ikkje skal skape noko skilje mellom elevane som deltar, og dei som ikkje deltar. Kunnskapsdepartementet har kome med ei rettleiing om dette etter mange års diskusjon rundt temaet. Biskop Midttømme seier det er viktig å ta vare på kulturarven vår, men at gudstenesta ikkje nødvendigvis treng å haldast siste dag før juleferien.