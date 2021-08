Grytten skal lede utvalg

Regjeringen setter ned et utvalg som skal vurdere grunnlag for å sammenligne næringsinntekter i jordbruket med lønn for arbeidstakere. Utvalget skal ledes av NHH-professor Ola Grytten, skriver regjeringen i en pressemelding. Hensikten er å se på mulige forbedringer i forhandlingene om jordbruksoppgjøret, som i hovedtrekk har skjedd etter samme system siden 1993.