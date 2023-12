Grytebust tar nok en sesong i Aalesund

Keeperveteran Sten Grytebust (34) har skrevet under på en ny kontrakt med Aalesund ut neste sesong.

Det bekrefter Aalesund på sin nettside.

– Det er deilig å ha det på plass. Det var mitt førstevalg, jeg hadde veldig lyst til å bli i klubben. AaFK er veldig viktig for meg. Jeg blør for klubben, sier Grytebust i et intervju med sportssjef Bjørn Erik Melland.

Aalesund rykket forrige sesong ned fra Eliteserien, så Grytebust er klar på hva som nå er det store målet.

– Jeg har lyst til å bli med på det å få Aalesund tilbake der de hører hjemme igjen. Jeg vil være med å bygge dette opp, sier han.

Veteranen debuterte for Aalesund helt tilbake i 2009 og har siden notert seg i 229 kamper for tangotrøyene. Han har også spilt for klubber som Odense, FC København og Velje.

34-åringen har også fem A-landskamper for Norge å vise til. (NTB)