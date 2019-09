Grytebust må bli operert

Ålesunderen Sten Grytebust må opereres etter at han ble skadd under trening med FC København. Det opplyste manager Ståle Solbakken etter onsdagens cupkamp. Grytebust var verken på banen eller benken da FCK slet seg videre i cupen via straffesparkkonkurranse mot Hillerød fra nivå tre i dansk fotball. – Vi er hardt rammet av skader, også på keeperplassen, for Sten Grytebust ble skadd på trening mandag. Han skal opereres en av de nærmeste dagene, og så må vi se hvor lenge han er ute, sa Solbakken til klubbens nettsted. (NTB)