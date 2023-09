Grydeland pekes ut som ordfører i Molde

Trygve Grydeland (H) blir trolig ordfører i Molde. Høyre, Ap, KrF og Venstre har inngått en avtale om samarbeid. Avtalen må formelt godkjennes av de ulike partiene før den blir helt klar.

– Forhandlingene har vært konstruktive og gode, så vi er godt motiverte i dag og godt fornøyd, sier Grydeland.

Den sosialistiske siden er skuffet over at Arbeiderpartiet har gått til Høyre, men Hege Merethe Gagnat (Ap) sier de skal være fornøyd med at man har fått Arbeiderpartiet inn i posisjon.

– Det teller mer enn å sitte i opposisjon og ikke få gjennom noen ting, sier Gagnat.

Men ikke alle i Arbeiderpartiet ønsker å inngå samarbeid med Høyre, ifølge Romsdals Budstikke. Flere varsler protest under medlemsmøtet til partiet, skriver avisa.

Torgeir Dahl (H), som har vært ordfører i Molde de siste tolv årene, går ut av politikken.