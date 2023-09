– Jeg kom meg ut og opp av stolen og fikk veldig god hjelp til å komme meg videre etter en vanskelig tid, sier Gry Furnes Ulleland (45).

45-åringen som tidligere veide 130 kilo hadde prøvd de fleste slankemetodene før hun tok steget om å søke profesjonell hjelp.

I 2010 gikk hun gjennom en fedmeoperasjon.

Gry Furnes Ulleland forteller at hun hadde flere utfordringer på grunn av vekta. Foto: Privat

– Jeg hadde to små gutter den gangen. Kroppen min var så tung og ubehagelig at jeg ikke klarte å sitte på gulvet og bygge Lego med dem uten at beina sovna vekk.

– G ir råd litt annerledes

De siste 20 årene har mer enn 50.000 nordmenn blitt fedmeopererte.

Nå kan nye funn i et forskningsprosjekt gjøre at sykehusene endrer måten de jobber med fedmeopererte på.

Kan få store utfordringer

For forskere ved Ålesund sjukehus, Sykehuset Namsos og St. Olavs hospital undersøker nå hvilke langtidseffekter fedmekirurgi gir.

Prosjektleder for studien, Jorunn Sandvik, forteller at de har funnet ut at mange av de opererte får varig vektreduksjon, og at den har god effekt på fedmerelaterte sykdommer som for eksempel diabetes.

– Selv om helsetilstand er bra etter fem år, så kan det dukke opp nye ting de neste fem til ti årene, sier Jorunn Sandvik. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Men forskningen viser også at fedmeopererte ofte får store utfordringer i ettertid. Alt fra tannproblemer til for mye bakterier i tarmen.

Forskerne har derfor konkludert med at det er svært viktig at pasientene får lang oppfølging etter operasjonen.

– Når man gjør en operasjon der man endrer på tarmsystemet, så påvirker det opptak av næringsstoffer. Det kan gi plager i etterkant, sier hun.

Jorunn Sandvik, Kirsti Kverndokk Bjerkan og Gry Furnes Ulleland. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Selv om pasientene kan få plager etter operasjonen, er det mulig å unngå det ved å få god oppfølging, ifølge Sandvik.

– Man kan gjøre noe med det dersom man vet det.

Forsker og klinisk ernæringsfysiolog i Helse Møre og Romsdal, Kirsti Kverndokk Bjerkan, forklarer at de på grunn funnene har endret noe på hvordan de behandler pasienter som har gjennomgått en fedmeoperasjon.

– Vi gir råd litt annerledes. Vi ser også at flere trenger flere vitaminer, så det å følge opp pasientene over lengre tid er kjempeviktig.

– Det ble litt berg-og-dalbane

For Gry Furnes Ulleland har operasjon vært det riktige valget, men hun innrømmer at tiden etter operasjonen ikke bare var en dans på roser.

– Det ble litt berg-og-dalbane. Jeg fikk jo en ny kropp. Det å skulle bli kjent med sitt nye jeg var litt vanskelig innimellom, sier hun.

Hun er en av pasientene som nå er med i forskningsprosjektet. Hun syns det er positivt at man får god oppfølging i etterkant.

– Jeg ser på det som en EU-kontroll. Å få tilbakemelding på om jeg har fått mangelsykdommer som jeg ikke visste om eller ikke, tenkte jeg var veldig viktig.