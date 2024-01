Gruppesøksmål startar i dag

I dag startar rettssaka mot reiarlaget Sølvtrans i Ålesund. Dei tilsette fryktar at Sølvtrans har betalt dei for lite i pensjon over fleire år.

Det er Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund som går til gruppesøksmål på vegne av medlemmer og andre sjøfolk knytt til reiarlaget.

Det er sett av tre dagar til saka.