Grunnstøytte i narkorus

Ein mann frå Nordmøre er dømd til fengsel i 36 dagar etter at han grunnstøytte med brønnbåt i narkorus. Under segling i Aure gjekk skipet på grunn og han måtte ha hjelp frå Kystvakta og redningsskøyta for å kome seg derifrå.

Ifølgje dommen var han påverka både av amfetamin, GHB og kokain under seglasen. I tillegg til fengselsstraffa misser han retten til å føre skip i tre år framover.