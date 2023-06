Grunnrenteskatt kan stoppe varsla kutt

Om det ikkje kjem meir pengar over statsbudsjettet til ferjedrift, går fleirtalet på Fylkestinget inn for at pengane frå grunnrenteskatten på havbruk blir brukt til å stoppe dei varsla kutta i ferjetilbodet. Fylkestinget er samla til onsdag, og skal ta stilling til fleire kuttforslag i kollektivtilbodet. Leiar i samferdselsutvalet, Kristin Sørheim, synest det er rimeleg at dei som skaper skatteinntektene får pengane tilbake ved at politikarane ikkje kuttar ferjetilbod dei er avhengige av.