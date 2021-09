Grøvdal vant kongepokalen

Jakob Ingebrigtsen og Karoline Bjerkeli Grøvdal fikk utdelt kongepokalene under NM i friidrett. Kongepokalen deles ut til beste prestasjon under NM. Ingebrigtsen fikk pokalen for tiden 3:33:46 på 1500 meteren i går, mens Grøvdal fikk den for 5000 meteren som hun løp på 14:47:95.