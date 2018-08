Grøvdal fikk problemer

Karoline Bjerkeli Grøvdal måtte nøye seg med 12.-plass og tiden 9.38,34 på 3000 meter hinder under Diamond League-finalen i Brussel fredag. Kenyanske Beatrice Chepkoech vant med den sterke tiden 8.55,10. Norah Jeruto og Hyvin Kiyeng sørget for at det ble tredobbelt kenyansk i Brussel.