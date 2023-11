Grov voldshendelse i Ørsta

En person er sendt til sjukehus etter et slagsmål i Ørsta. Politiet opplyser at de ikke har fått full oversikt over saken enda, men tre personer skal ha vært involvert og disse skal ha kjent hverandre på forhånd. Personen som er skadd er sendt til sjukehus og blir behandlet der. Politiet karakteriserer saken som en grov voldshendelse.