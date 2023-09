Grøtta Grav takket ja til pengestøtte - angrer

Gaute Grøtta Grav, ordførerkandidat for Høyre i Rauma, takket ja til støtte fra grupperingen Aksjon for Borgelig valgseier. Det skriver Dagbladet.

– Jeg ser i ettertid at jeg burde ha sagt nei, sier Grøtta Grav (H) til avisa.

Han har stilt opp i en annonse betalt av den omstridte aksjonsgruppa for borgerlig valgseier. Høyre og Erna Solberg har sagt kontant nei til all pengestøtte fra aksjonsgruppa. Årsaken er at pengene gruppa donerer har ukjent opphav, skriver avisa.

– Jeg sa først nei til å motta penger fra denne aksjonsgruppen. Så spurte Schibsted Partnerstudio om jeg kunne bidra med sitater til en artikkel betalt av aksjon for borgerlig valgseier, forklarer Grøtta Grav til Dagbladet.

Annonsen med Gaute Grøtta Grav kom overraskende på Høyre sentralt.

– Vi har hele veien vært tydelig på at Høyre ikke ønsker å ta i mot penger fra denne aksjonsgruppen. Så viser det seg at Rauma Høyres ordførerkandidat har bidratt i en artikkel som er betalt av aksjonsgruppen, sier Tom Erlend Skaug, generalsekretær i Høyre, i en kommentar til Dagbladet.

Høyre jobber nå for å stanse annonsen i Schibsted-systemet.