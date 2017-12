Grønt lys for Norinsect

Forretningsutviklar i Norinsect i Stordal, Harald Espeland, er glad det no er lov å bruke insekt til produksjon av fiskefôr. EU vedtok bruk av insekt som proteinkjelde ved produksjon av fiskefôr allereie i juli, og ei endring i EØS-regelverket opnar for det same i Noreg. Norinsect har venta på klarsignalet frå Mattilsynet som gjer at dei no kan sette i gang kommersiell insektproduksjon.