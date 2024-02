Griser har falt ned i gjødselkjeller

Brannvesenet i Vestnes har rykket ut etter melding om at griser skal ha falt ned i gjødselskjeller på Gjermundnes. Det er usikkert hvor mange griser det gjelder. De skal ha gått gjennom fjøsgulvet.

Brannvesenet skrev først at det gjaldt to griser, men endret til at antallet er usikkert.