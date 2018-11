Grisebønder får penger for å slutte

Omsetningsrådet har vedtatt at grisebønder skal få tilskudd for å legge ned driften. Årsaken er at det er altfor mye svinekjøtt på lager.

Grisebønder får tilbud om 16.000 kroner per purke om de legger ned driften. I snitt kan grisebønder få litt over 750.000 kroner, skriver Nationen (krever innlogging). Prognosene viser at overproduksjonen neste kan bli på 5.700 tonn.