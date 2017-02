Gressbrann ved Ørnevegen i Geiranger

Det brenner i området ved Møll et godt stykke opp i fjellet der vegen går i svinger og slyng. Området er 100 x 150 meter stort i følge 110-sentralen.

Brannvesenet rykket ut både sørfra og nordfra til gressbrannen i Ørnevegen i Geiranger. Foto: Jakop Torp Årseth

Brannvesenet har rykket ut både fra Geiranger og fra Eidsdal.

– Utfordringen er å få ut vann. Vi har sendt bud på tankbil fra Eidsdal, og rykker ut fra begge sider, sa Åge Henriksen ved 110-sentralen til NRK klokka 1230.

Kraftig vind

Det blåser kraftig i området og det var en stund fare for at det kunne spre seg.

– Men nå har vinden snudd og dermed er spredningsfaren redusert. Men det er veldig bratt i dette området så det er litt vanskelig å si hvor omfattende brannen er, sier Åge Henriksen.

– Det ryker kraftig, men det ser ut som om brannvesenet har kontroll på brannen, sier Willy Fredheim som eier området det brenner på.

I følge naboer så kunne man klart og tydelig se flammer oppver fjellsida.

Litt før klokka 13 kunne 110-sentralen melde at brannen var under kontroll og at det ble drevet med etterslukking.