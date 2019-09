Green Day er bekreftet

På en pressekonferanse på Color Line stadion bekrefter Momentium at det er Green Day som skal holde konsert i Ålesund 31. mai 2020. Konserten i Ålesund blir eneste stoppested i Norge for det verdenskjente bandet. – Vi er skikkelig stolte over å ha fått selveste Green Day til Ålesund. Vi snakker om et av verdens aller største band, sier Ante Giskeødegård i Momentium. Dette er første gang Green Day spiller utenfor Oslo når de er i Norge.